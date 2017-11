MPPR pede anulação do julgamento que absolveu 13 policiais

(foto: Franklin de Freitas)



O Ministério Público do Paraná (MPPR), por meio da Promotoria de Justiça da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Curitiba, apresentou ao Tribunal de Justiça do Paraná as razões de apelação em face da sentença que absolveu, no dia 9 de outubro, 13 policiais militares acusados de homicídio triplamente qualificado e fraude processual pela morte, em 2009, de cinco suspeitos que estavam com um veículo furtado.

Veja como foi o julgamento

No documento, o MPPR requer que os policiais sejam submetidos a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, tendo em vista que a decisão apresentada pelos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos e que a liberdade e a imparcialidade dos jurados ficaram comprometidas diante da presença em massa de policiais militares fardados no julgamento.

As investigações do caso foram promovidas pelo MPPR por meio do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Curitiba.