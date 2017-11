Acidente entre dois caminhões e carro deixa dois feridos no Contorno Sul

(foto: Rede News 24 Horas)

Um acidente entre dois caminhões bitrens e um carro complica o tráfego na BR-376,lkm 591, sentido São Paulo, no Contorno Sul, Caiuá, na manhã desta quarta (29),

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRGF), um automóvel Fiat Palio ficou prensado entre dois caminhões. O carro tinha dois ocupantes, um casal, que foi encaminhado pelo Siate para o Hospital do Trabalhador, em Curitiba.

A pista foi totalmente liberada assim que a equipe da PRF chegou no local, por volta de 9 horas. No momento, o trânsito já está se normalizando na região. A equipe da PRF está aguardando a chegada do guincho para remover o automóvel acidentado.

Outro acidente

No perímetro urbano da BR-277, um caminhão e um carro bateram, no sentido Curitiba. Uma pessoa ficou ferida. O acidente foi perto do Parque Peladeiro. Motorista, respeitar a faixa para a travessia de pedestres é escolher a vida!