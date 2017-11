Acidente entre dois caminhões e um carro complica tráfego no Contorno Sul

(foto: Rede News 24 Horas)

Um acidente entre dois caminhões bitrens e um carro complica o tráfego na BR-376,lkm 591, sentido São Paulo, no Contorno Sul, Caiuá, na manhã desta quarta (29),

Ainda não há informações sobre feridos. Equipe da Polícia Rodoviária Federal está a caminho.

Outro acidente

No perímetro urbano da BR-277, um caminhão e um carro bateram, no sentido Curitiba. Uma pessoa ficou ferida. O acidente foi perto do Parque Peladeiro. Motorista, respeitar a faixa para a travessia de pedestres é escolher a vida!