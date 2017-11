SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente do UFC, Dana White, disse durante conversa na última quinta-feira (23) com diversos veículos especializados e publicada pelo site “MMA Junkie”, que o astro das lutas Conor McGregor poderia nunca mais competir se levar em conta o dinheiro que já faturou no esporte. No momento, Dana negocia com McGregor a renovação de seu contrato com o UFC e sabe que, para ter o irlandês no octógono, não pode economizar. “Conor poderia nunca mais lutar novamente. O cara tem US$ 100 milhões. Eu tenho amigos que tinham menos do que isso, eram advogados, foram para a escola durante toda a vida e mesmo assim deixaram de trabalhar ", disse. "Lutar é ainda pior. Tente se levantar e ser atingido no rosto todos os dias quando você tem US$ 100 milhões no banco. O dinheiro muda tudo com muitas pessoas", completou. Atual detentor do cinturão de peso leve da organização, McGregor deu uma pausa nos treinamentos de MMA para uma luta de boxe contra o Floyd Mayweather. Derrotado, ele faturou um valor próximo de US$ 30 milhões de bolsa. Apesar de admitir que talvez “não tenha dinheiro suficiente” para convencer McGregor a lutar novamente, Dana disse que não faltará esforços para tê-lo rapidamente nos octógonos novamente. "Ele vale cada centavo. Toda vez que você fala com Conor, você não sabe. Quem sabe? Ele é um indivíduo muito singular. Eu amo o garoto. Eu acho que ele é divertido", disse.