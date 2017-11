PRF prende casal com 40 pistolas e munições para fuzis na Dutra

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Homens da Polícia Rodoviária Federal prenderam um casal que transportava um grande carregamento de armas e munições na rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Itatiaia, no sul fluminense. Foram apreendidas 40 pistolas de calibres .40 e 9mm fabricadas na Turquia, Áustria, Estados Unidos e no Brasil, além de carregadores e aproximadamente 1.500 munições para fuzis e outras armas de uso restrito da polícia. O armamento seria entregue no Rio de Janeiro. O casal foi abordado durante uma blitze na altura do pedágio de Itatiaia, na noite desta terça-feira (28). O homem, de 28 anos, estava acompanhado da mulher, de 29 anos, além de seus dois filhos. O casal, que viajava num carro alugado, estava bastante nervoso, o que aumentou a desconfiança dos policiais, que resolveram fazer uma busca mais detalhada no veículo. Os suspeitos disseram que receberiam uma quantia em dinheiro para levar o carregamento de armas de Camboriú, em Santa Catarina, para a capital fluminense. O casal foi levado para a Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos, no Jacaré, zona norte do Rio. A ação faz parte da operação Égide, que reforça o policiamento nas rodovias federais do país. CRISE O Rio enfrenta uma grave crise financeira, com cortes de serviços e atrasos de salários de servidores, e está perto de um colapso na segurança pública. Um outro efeito dessa crise tem sido o aumento dos índices de criminalidade e a redução do número de policiais em favelas ocupadas por facções criminosas. As UPPs, base policiais em comunidades controladas pelo tráfico, perderam parte de seu efetivo. Nos últimos meses, têm sido rotina mortos e feridos por bala perdida, além de motoristas obrigados a descer de seus carros para se proteger dos tiros. Outro braço dessa crise é a morte de policiais. Só neste ano já foram 121 PMs assassinados no Estado. A situação de insegurança também levou o presidente Michel Temer (PMDB) autorizar o uso das Forças Armadas para fazer a segurança pública do Rio até o final do ano que vem.