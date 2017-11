Mapa mostra novos itinerários de ônibus no binário Mateus Leme/Nilo Peçanha

(foto: Luiz Costa/SMCS)

A Prefeitura de Curitiba criou um mapa iinterativo com os novos itinerários das linhas de ônibus que utilizam o binário Mateus Leme/Nilo Peçanha.

Binário vai avançar até Almirante Tamandaré em 2018, diz Greca

As 15 linhas de ônibus urbanos de Curitiba que circulam na região do novo binário das ruas Mateus Leme e Nilo Peçanha tiveram os itinerários alterados desde terça (28). Para o atendimento integral dos passageiros do transporte público, as linhas no sentido bairro-Centro passarão em ruas transversais ao novo binário.

As linhas que atualmente trafegam pela rua Nilo Peçanha terão alterações nos dois sentidos. As linhas que passam pela rua Mateus Leme terão alterações apenas no sentido Centro-bairro. No sentido oposto, continuarão seguindo normalmente pela Rua Mateus Leme.

Para atender principalmente estudantes da região do Bom Retiro, o ônibus Bom Retiro/PUC passará a ser uma linha circular. A Urbs também optou por mudar o nome da linha 176- Nilo Peçanha para Parque Tangu