Roberto Carlos e Simone e Simaria choram ao cantar juntos em show de fim de ano

CRIS VERONEZ RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A participação de Simone e Simaria no Especial Roberto Carlos, que este ano leva o título "Esse Cara", arrancou lágrimas da dupla sertaneja e do Rei. A gravação do programa aconteceu na noite desta terça (28), nos Estúdios Globo, no Rio. A exibição na TV está prevista para ir ao ar dia 23 de dezembro. Ao subirem no palco, as irmãs começaram a cantar "Quando o Mel é Bom", acompanhadas pelo anfitrião da noite. A emoção e ansiedade delas foi tanta que acabou embaraçando a execução da música. Por isso, a produção pediu que o número fosse regravado. A dupla, então, deixou o palco acompanhada de Roberto Carlos. Minutos depois, todos voltaram e refizeram a gravação. Entre lágrimas, Simaria abraçou Roberto Carlos e disse que estava muito emocionada e feliz por participar do programa ao seu lado. Ele também acabou chorando. "Ajudem a gente. É muita emoção", disse para a plateia, composta por anônimos e famosos, antes de começar a cantar novamente. Simone dirigiu-se à irmã e brincou: "Chora não, coleguinha". SEREIA Isis Valverde, Tiago Iorc, Djavan e Érika Ender também cantaram ao lado de Roberto Carlos. Valverde foi quem abriu o show ao lado do Rei. A intérprete da espevitada Ritinha, de "A Força do Querer" -que deu lugar à "O Outro Lado do Paraíso", atual trama das 21h da emissora- deu voz a "Emoções" junto ao cantor. Depois, ele entoou "Sereia", em homenagem a personagem da atriz na novela de Glória Perez que terminou em outubro. Iorc cantou "É Preciso Saber Viver" com o Rei e também a canção "Amei Te Ver", de seu próprio repertório. A participação de Djavan começou com sua música "Pétala" e terminou em "As Curvas da Estrada de Santos". A panamenha Erika Ender soltou a voz com o sucesso "Despacito", que começou no andamento original e terminou em ritmo de samba, com a bateria da escola de samba Beija-Flor no palco. ANIVERSARIANTES O cantor Tiago Iorc e a atriz Carla Diaz comemoraram seus aniversários no evento -ele fez 32 anos e ela 27. "É uma forma especial de comemorar. Adoro o Roberto, apesar de ele não ser um cantor da minha geração. As canções dele sempre emocionam", disse a atriz à reportagem. Erika Januza, no ar atualmente como Raquel em "O Outro Lado do Paraíso", também compareceu ao evento. Sentimental assumida, ela disse que é a segunda vez que assiste a uma apresentação do Rei. "Todo mundo sabe cantar pelo menos uma música dele. Faz parte da vida de todo brasileiro. Choro horrores." Bruno Cabrerizo, protagonista de "Tempo de Amar", novela das 18h da emissora, e Isabella Santoni, que participou recentemente da "Dança dos Famosos", quadro do "Programa do Faustão", também da casa, aproveitaram a oportunidade para trazer as avós para a apresentação. "Sempre assistia aos shows dele em casa. É um sonho estar aqui", disse o ator. A jornalista Patrícia Poeta relembrou momentos que teve ao lado de Roberto Carlos. "Acompanho o Roberto há muito tempo. Cheguei a entrevistá-lo na época em que trabalhava no 'Fantástico' e foi bem marcante. [...] Quando completou 50 anos de carreira, ele me convidou para apresentar o show que fez no Maracanã. Esse momento para mim foi incrível. Até hoje tenho a rosa que ele me deu naquela noite." Os atores Vanessa Giácomo, JP Rufino, Jonathan Azevedo, o apresentador Zeca Camargo e outros famosos também estiveram presentes na gravação.