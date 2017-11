Rematrículas em escolas estaduais terminam nesta sexta

(foto: Hedeson Alves/SEED)

As rematrículas na rede estadual de ensino terminam nesta sexta-feira (1º). Os pais ou responsáveis devem comparecer à instituição de ensino onde os alunos estão matriculados para confirmar a rematrícula para o próximo ano letivo. Maiores de 18 anos podem fazer a própria rematrícula. As datas são as mesmas para a educação básica na modalidade especial, tanto na rede estadual quanto em escolas parceiras.

Serão rematriculados estudantes que continuarão seus estudos em escolas da rede estadual no 7º ao 9º anos do ensino fundamental e na 2ª e 3ª séries do ensino médio e educação profissional. Alunos que vão ingressar no 6º ano do ensino fundamental, oriundos das redes municipais de educação, farão a matrícula inicial em dezembro, bem como estudantes que vão começar o ensino médio na 1ª série.

“A instrução normativa que define os procedimentos de matrícula para a rede estadual de ensino da educação básica foi publicada em setembro, e os Núcleos Regionais de Educação foram instruídos sobre o tema, no mesmo mês, através de uma webconferência. Todas as escolas da rede estadual estão prontas para o atendimento aos pais e alunos e as rematrículas e matrículas iniciais devem ocorrer sem incidentes”, afirma Ines Carnieletto, superintendente da Educação da Secretaria de Estado da Educação do Paraná.

CARTAS – Nesta semana estão sendo entregues as Cartas Matrícula para os alunos que irão ingressar no 6º ano e 1ª série, com as informações sobre o estabelecimento de ensino para o qual estão sendo direcionados. Na semana de 04 a 08 de dezembro, os pais ou responsáveis deverão comparecer na Escola indicada na carta matrícula para confirmar sua vaga.

A Carta Matrícula não é entregue nos casos:

- em que o aluno continuará os estudos na mesma escola;

- nos municípios onde há somente uma escola estadual;

- nas escolas onde há dualidade administrativa entre o Estado do Paraná e o município e se esse estabelecimento possuir disponibilidade de vagas para atender a totalidade dos alunos direcionados.

Nestas situações cabe à direção da Escola onde o aluno está matriculado encaminhar aos pais ou responsáveis informação sobre os prazos para garantia da vaga.

Após a conclusão das rematrículas e matrículas iniciais, ficará aberto um período (de 18 a 22 de dezembro) para estudantes vindos da rede particular, de outros estados ou que estão mudando de cidade, solicitarem uma vaga em uma escola da rede estadual.

Os detalhes sobre as matrículas na rede estadual para o próximo ano estão disponíveis na Instrução Normativa n.º 16/2017 – SEED/SUED:

www.educacao.pr.gov.br/arquivos/File/instrucoes2017/instrucao162017_seed_sued.pdf

As aulas de 2017 terminam no dia 20 de dezembro, uma quarta-feira. E as aulas de 2018 começam no dia 19 de fevereiro, na semana seguinte ao Carnaval.