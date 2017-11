Em simulação da Fifa, Brasil fica no 'grupo da morte' da Copa da Rússia

ALEX SABINO E SÉRGIO RANGEL, ENVIADOS ESPECIAIS MOSCOU, RÚSSIA (FOLHAPRESS) - Em ensaio do sorteio para a Copa do Mundo, realizado pela Fifa nesta quarta (29), o Brasil caiu no grupo da morte. A equipe da Tite enfrentaria Inglaterra, Dinamarca e Marrocos no grupo B. O ensaio serviu para mostrar aos jornalistas as regras do sorteio, que não são muito diferentes do último Mundial, realizado no Brasil. A Fifa e o Comitê Organizador para o Mundial apresentaram também como será o show antes do sorteio, que será transmitido para mais de 200 países. Se a escolha desta quarta fosse real, o Brasil faria o primeiro jogo em Sochi, em 15 de junho, contra Marrocos. No evento oficial, marcado para esta sexta (1º), haverá quatro potes com oito seleções cada. Na primeira estarão os cabeças de chave, que serão distribuídos nos grupos por sorteio. Está definido apenas que a Rússia, anfitriã, ficará no Grupo A. Em seguidas as seleções do pote 2 serão escolhidas e distribuídas nos grupos também por sorteio. Depois virão os potes 3 e 4. Uma das regras estabelecidas é que duas seleções que disputam Eliminatórias da mesma confederação deverão ficar em chaves diferentes com exceção das europeias. Porém, o limite para os europeus será de dois times por grupo. Na simulação, os donos da casa pegariam Japão, México e Egito na primeira fase. Pelo teste da Fifa, os outros grupos seriam: C - Alemanha, Uruguai, Costa Rica e Austrália D - Portugal, Peru, Sérvia e Irã E - França, Suíça, Senegal e Panamá F - Argentina, Espanha, Islândia e Arábia Saudita G - Polônia, Suécia, Nigéria e Colômbia H - Bélgica, Croácia, Tunísia e Coreia do Sul