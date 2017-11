Carreta pega fogo e interdita parte do Rodoanel em São Bernardo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma carreta que transportava hipoclorito de sódio pegou fogo por volta das 5h30 desta quarta-feira (29) no Rodoanel Mário Covas, no km 77, região de São Bernardo do Campo (Grande São Paulo). O acidente causou um congestionamento de até 6 km, mas por volta das 10h30, a fila de veículos na região estava bem menor, com 2 km. Ao menos oito equipes do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local para combater o fogo. Não há informações de vítimas. A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) foi acionada pela concessionária SPMar, que administra o trecho da via, pois houve vazamento do produto. Segundo a concessionária, o transbordo da carga para outra carreta foi concluído. Duas pistas, que foram bloqueadas para o trabalho dos bombeiros, já estão livres para a circulação de veículos. Uma terceira faixa e o acostamento do local onde a carreta pegou fogo ainda continuavam interditados. A SPMar informou que o fluxo de veículos da via passou a ser direcionado na praça de pedágio à rodovia Anchieta. Não há previsão para a desobstrução completa do Rodoanel.