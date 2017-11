Bar de Curitiba dará 50 chopes se o Grêmio for campeão da Libertadores

Na noite desta quarta-feira, dia 29 de novembro, a partir das 21h45, será conhecido o grande campeão da Copa Libertadores da América, um dos principais campeonatos de futebol do planeta. A final terá toda a rivalidade de Brasil e Argentina, com o jogão entre Lanús x Grêmio. Para motivar a grande torcida gremista da cidade de Curitiba (PR), o Bávaro, bar localizado na tradicional Rua 24 Horas, vai transmitir o jogo e promete um belo presente caso o Grêmio seja campeão: 50 copos de chope para o público.



Como venceu a primeira partida por 1 x 0 jogando em casa, em Porto Alegre (RS), o Grêmio joga por um simples empate para erguer a taça mais cobiçada da América do Sul. Se a equipe gaúcha perder por um gol de diferença, a disputa vai para a prorrogação. Permanecendo a igualdade, pênaltis. O Grêmio só perde o título no tempo normal se perder por dois ou mais gols de diferença — resultado que ainda não ocorreu na Libertadores 2017.



O Bávaro vai oferecer, também, uma infraestrutura completa e preparos deliciosos, entre eles sanduíches exclusivos e chopes artesanais, para quem quiser acompanhar a final mais aguardada do ano no futebol sul-americano na Rua 24 Horas. Serão 04 televisões de 60 polegadas espalhadas pelo estabelecimento.



A Rua 24 Horas fica na Rua Visconde de Nácar (sem número), no Centro de Curitiba. Mais informações no site www.rua24horascuritiba.com.br.