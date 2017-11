Suspensa após imbróglio, eleição na Ponte Preta é remarcada para esta quinta

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A eleição presidencial na Ponte Preta, suspensa na segunda (27) após imbróglio, acontecerá nesta quinta-feira (30), a partir das 13h. O pleito que definiria quem comandará o clube no próximo quadriênio (2018-2021) foi suspenso depois que um conselheiro entrou com um requerimento questionando a falta de 75 conselheiros natos suplentes nas chapas, o que é exigido pelo estatuto social da Ponte Preta. Mas em decisão publicada nesta quarta-feira (29), o Conselho Deliberativo da Ponte Preta destituiu a mesa formada na última segunda (27), 'pois ela não possuía legitimidade para adotar os atos que adotou, bem como convocou as eleições da Ponte para esta quinta (30)'. "Infelizmente o que ocorreu na segunda-feira foi praticamente um golpe contra uma eleição democrática: o presidente da mesa eleita para conduzir a eleição excedeu os limites do cargo, como foi inclusive alertado por um dos integrantes da própria mesa", diz Mauro Zuppi, presidente do Conselho. Na prática, o estatuto não confere poderes ao presidente da mesa eleitoral, cargo que foi exercido pelo conselheiro Miguel Di Ciurcio para suspender a eleição. "Poderíamos até ter dado sequência à eleição no mesmo dia, porém optamos em salvaguardar o pleito eleitoral. Confirmamos no Estatuto então que houve o abuso de poder e que sequer há necessidade de uma intervenção jurídica: basta que o Conselho cumpra seu papel de garantir o respeito ao estatuto, que é exatamente o que estamos fazendo", finaliza Zuppi. Vale lembrar que o pleito será iniciado com apenas uma chapa (Sempre Ponte Preta) homologada. Ela é liderada por Sérgio Carnielli e tem como candidato o atual presidente da Macaca, Vanderlei Pereira. Há duas semanas, o Conselho Deliberativo da Ponte Preta indeferiu o registro da chapa "Renovação", da oposição, por ter 99 integrantes -dos 225 necessários (150 titulares e 75 suplentes)- inaptos. O grupo ainda tenta recorrer na Justiça.