Trump compartilha vídeos anti-islâmicos de grupo de extrema direita

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente americano Donald Trump postou em sua conta no Twitter nesta quarta-feira (29) vídeos anti-islâmicos publicados originalmente pela líder de uma organização britânica de extrema direita. Jayda Fransen, vice-líder do Britain First ("Reino Unido primeiro"), colocou no ar também nesta quarta os vídeos que, segundo ela, mostram muçulmanos jogando um adolescente de um telhado, agredindo um menino de muletas e destruindo uma estátua da Virgem Maria. Não é possível confirmar se os homens nas imagens são mesmo muçulmanos nem dizer onde e quando foram feitas. Trump retuitou os vídeos sem comentar. Quando era candidato, o americano defendeu a imposição de uma proibição para a entrada de muçulmanos nos Estados Unidos. Depois que tomou posse, ele deu ordens impedindo a entrada de imigrantes de diversos países de maioria islâmica -parte das medidas foi revertida na Justiça. Fransen foi condenada no início de novembro por ofender uma mulher que vestia um hijab. Em setembro, ela e outros líderes do Britain First foram presos e acusados de perseguição e intolerância religiosa por distribuir panfletos anti-islâmicos durante o julgamento de um grupo de muçulmanos que acabaram condenados por estupros. Em suas contas, tanto Fransen quanto o Britain First comemoraram a ação de Trump. "Donald Trump em pessoa retuitou esses vídeos e ele tem cerca de 44 milhões de seguidores" Deus abençoo Trump", disse a organização, que tem cerca de 24 mil seguidores on-line. O "Britain First" já disputou eleições para o Parlamento britânico e europeu, mas não conseguiu eleger um deputado e em novembro perdeu seu registro como partido.