Inédita no Brasil, portuguesa Ana Teresa Pereira vence prêmio Oceanos

MAURÍCIO MEIRELES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A escritora portuguesa Ana Teresa Pereira foi a vencedora da principal categoria do Prêmio Oceanos 2017, com o romance "Karen". Com o troféu, ela receberá R$ 100 mil. No Brasil, o livro teve os direitos comprados pela editora Todavia, que o publicará em 2018. Pereira nasceu, em 1958, na Ilha da Madeira, onde vive hoje. Seu primeiro livro, "Matar a Imagem", saiu em 1989. Premiada em seus país, é autora ainda de obras como "Se Nos Encontrarmos de Novo" e "A Neve, a Outra, o Lago". Apesar de ter mais de 30 livros publicados e ser traduzida para diversas línguas, como o inglês e o alemão, ela nunca teve uma obra editada no Brasil. Na segunda colocação o Oceanos, veio romance "Machado" (Companhia das Letras), de Silviano Santiago, que recebe o prêmio de R$ 60 mil. "Golpe de Teatro" (Assirio & Alvim), livro de poemas do português Helder Moura Pereira, ficou com a terceira colocação e receberá R$ 40 mil. Neste ano, excepcionalmente, o Oceanos deu o quarto lugar a dois livros: "Simpatia Pelo Demônio" (Companhia das Letras), de Bernardo Carvalho, colunista da Folha de S.Paulo, e "Anunciações" (Publicações Dom Quixote), da poeta portuguesa Maria Teresa Horta. MUDANÇA Esta é a primeira vez que o Oceanos, promovido pelo Itaú Cultural, permitiu inscrições de autores de qualquer país de língua portuguesa, publicados em qualquer lugar. Antes, era preciso que escritores lusófonos tivessem sido publicados no Brasil para concorrer. Os portugueses premiados são todos inéditos no Brasil. Helder Moura Pereira, o terceiro colocado, é poeta, professor e tradutor de autores como Jorge Luis Borges e Sylvia Plath. Ele publicou também obras como "Segredos do Reino Animal"e "Um Raio de Sol". Já Maria Teresa Horta, além de escritora, é um dos principais nomes do feminismo em Portugal. Nome importante da geração de poetas lusitanos dos anos 1960 e 1970, ela foi alvo de um processo judicial ao publicar "Novas Cartas Portuguesas" (1972), com Maria Velho da Costa e Maria Isabel Barreno, que escandalizou o regime salazarista. Conhecidas como "As três Marias", as autoras denunciavam a repressão ditatorial, os abusos das guerras coloniais e as condições das mulheres no país. Elas só foram absolvidas em 1974, após a Revolução dos Cravos. A mudança nas regras fez o número de autores portugueses disparar. Para se ter ideia, dos 4.174 livros inscritos no Oceanos na última década, só 112 haviam sido autores portugueses. Já nesta edição sozinha o número de escritores lusitanos foi 176, maior do que nos últimos dez anos. Os nomes de países africanos de língua portuguesa desta vez foram oito, contra 26 da última década.