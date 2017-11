Veja o esperado primeiro trailer de ´Vingadores: Guerra Infinita´

Marvel lançou nesta quarta-feira (29) o primeiro trailer de "Vingadores: Guerra infinita", terceiro filme de sua super-equipe que conta com Capitão América (Chris Evans), Homem de Ferro (Robert Downey Jr.), Thor (Chris Hemsworth) e outros heróis da editora.



Dirigido pelos irmão Anthony e Joe Russo, responsáveis por "Capitão América: Guerra Civil", o filme estreia no Brasil no dia 26 de abril de 2018. "Vingadores: Guerra infinita" colocará os heróis da Marvel finalmente contra o vilão Thanos (Josh Brolin), que busca destruir o universo com a ajuda das Joias do Infinito.



Além de reunir o time mais uma vez, que ainda tem a Feiticeira Escarlate (Elizabeth Olsen), Hulk (Mark Ruffalo), Visão (Paul Bettany), Gavião Arqueiro (Jeremy Renner, ausente no trailer), Viúva Negra (Scarlett Johansson), Máquina de Guerra (Don Cheadle) e Falcão (Anthony Mackie), o filme contará com outros personagens.



Na prévia, é possível ver a participação do Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch), do Homem-Aranha (Tom Holland), de Bucky Barnes (Sebastian Stan), do Pantera Negra (Chadwick Boseman), de Loki (Tom Hiddleston) e dos Guardiões da Galáxia.