Com Irina eliminada, Francisco e Pablo se classificam para final do 'MasterChef'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A final do "MasterChef Brasil", reality culinário da Band, será decidida entre Pablo e Francisco, na próxima semana. A disputa entre os dois chefs e a preferida do público, a eliminada Irina Cordeiro, foi decidida nesta terça (28) depois de duas provas. Na primeira, os cozinheiros tiveram de produzir receitas não apenas saborosas, mas que atraíssem o olhar clínico dos fotógrafos Hilton Ribeiro, Miro Azevedo e Paschoal Rodriguez. Irina levou a melhor no quesito visual, mas a receita de Pablo caiu no gosto dos jurados. Com o empate, a prova de eliminação que contou com os três participantes foi reproduzir uma receita que nenhum deles havia feito antes: um Turducken -peru, recheado de pato que, por sua vez, é recheado de frango e mais três guarnições. A ideia foi criar uma ceia de Natal. Francisco levou a melhor e garantiu a vaga na final com pratos que emocionaram a jurada e chef Paola Carosella. Pablo ficou com a outra vaga, depois que Henrique Fogaça apontou os pontos fortes e fracos das receitas dele e Irina. Com muitas lágrimas de Paola e com Erick Jacquin e Fogaça emocionados, Irina agradeceu a oportunidade e afirmou que seu choro era de alegria. Ela foi acompanhada pelo chef francês e e seus adversários até a temida porta de saída. Ao conversar com a apresentadora Ana Paula Padrão, a ex-paricipante declarou que sua torcida vai para Francisco. "Ele não tem elegância só na cozinha, tem elegância como pessoa". A final do programa vai ao ar na noite da próxima terça, dia 5.