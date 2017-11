Santos diz que Lucas Lima avisou que atuará pelo Palmeiras

Lucas Lima (foto: Geraldo Bubniak)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Modesto Roma Júnior, presidente do Santos, confirmou que Lucas Lima vai jogar no Palmeiras em 2018. Em contato com a reportagem, o dirigente revelou que o meia avisou do acerto com a equipe alviverde em uma reunião nesta quarta-feira (29).

"É verdade, tivemos a reunião. Terminou há cerca de meia hora. Entrou pela porta da frente e saiu pela porta da frente. Não tem o que esconder. Veio com o pai e seu representante e disse que vai jogar no Palmeiras e vai assinar", explicou.

Na última segunda-feira (27), Neymar pai e outros membros do estafe do meia estiveram na Academia de Futebol para ouvir a proposta do clube da capital. Menos de 24 horas depois, ele já declarava que o acerto com o alviverde estava encaminhado. Com seu contrato encerrado no próximo dia 31 de dezembro, Lucas já pode assinar um pré-contrato com o Palmeiras, que valerá a partir do dia 1º de janeiro.

Para vestir a camisa palmeirense, o meio-campista deve assinar um contrato de cinco anos, que custará até R$ 50 milhões, entre salários, luvas e comissões. Esse é o plano do diretor de futebol palmeirense, Alexandre Mattos.