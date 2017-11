Condenado por crimes de guerra bebe veneno durante julgamento e morre

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O general dos tempos de guerra das forças croatas-bósnias, Slobodan Praljak, morreu nesta quarta-feira (29) após ingerir veneno segundos depois que juízes do Tribunal Penal Internacional recusaram seu recurso contra uma pena de 20 anos de prisão por crimes de guerra cometidos contra muçulmanos bósnios, relatou a TV estatal croata. Segundo a televisão, fontes próximas de Praljak confirmaram que ele morreu em um hospital em Haia, na Holanda, onde fica sediado o tribunal da ONU que investiga os crimes cometidos durante a guerra na antiga Iuguslávia. O militar pegou um vidro que levava em seu bolso e bebeu assim que os juízes negaram seu recurso e a confirmaram pena de 20 anos. "Eu acabei de beber veneno. Eu não sou um criminoso de guerra, me oponho a essa condenação", disse ele na sequência. Imediatamente o juiz que comandava a sessão, Carmel Agius, suspendeu a audiência e chamou socorro. Paramédicos entraram na sala e levaram Praljak de ambulância para um hospital, mas ele não resistiu. Com isso a sala foi interditada e o caso está sendo investigado. Não está claro como o militar entrou com o veneno no tribunal. Praljak foi inicialmente condenado em 2013 por sua participação na guerra entre 1992 e 1995. Nesta quarta, o tribunal manteve apenas parte dessas condenações, o que não alterou a pena de 20 anos. Os eventos aconteceram nos minutos finais do último veredicto do tribunal. O Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia, estabelecido pela ONU em 1993, irá fechar as portas no próximo mês quando seu mandato expirar.