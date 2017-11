Radiohead confirma shows no Brasil em 2018 em festival com Flying Lotus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Radiohead confirmou nesta quarta-feira (29) sua passagem pelo Brasil em abril 2018. A banda inglesa fará shows no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, no dia 20, e no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 22. "Radiohead tocará em alguns festivais na América do Sul em abril de 2018", anunciou a banda em suas redes sociais. As apresentações integram uma o festival Soundhearts que reunirá também o produtor Flying Lotus, o projeto Junun e a banda brasileira Aldo, The Band. O festival passa também pela Argentina, Peru e Colômbia. Ainda não há detalhes sobre a venda de ingressos dos shows no Brasil.