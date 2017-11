Filme de Steven Spielberg larga na frente na temporada de prêmios

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma das principais premiações do cinema americano, o National Board of Review anunciou seus escolhidos e deu a largada aos favoritos do ano, que devem aparecer na lista do próximo Oscar. E quem saiu na frente foi o mais recente filme de Steven Spielberg, "The Post - A Guerra Secreta", que trata da publicação dos Papéis do Pentágono pelo jornal "The Washington Post". Protagonistas do filme, Tom Hanks e Meryl Streep ficaram com os prêmios de interpretação. O longa deve estrear no Brasil no dia 25 de janeiro de 2018. No entanto, Spielberg perdeu o prêmio de direção para Greta Gerwig (atriz de "Frances Ha"), que venceu por "Lady Bird - É Hora de Voar". Os coadjuvantes escolhidos foram Willem Dafoe ("Projeto Flórida") e Laurie Metcalf ("Lady Bird"). Em 2016, o NBR premiou "Manchester à Beira Mar" como melhor filme e escolheu seu protagonista Casey Affleck, como melhor ator, além de Amy Adams como atriz, por "A Chegada" -no Oscar, "Moonlight" ficou com a estatueta principal e Amy não foi indicada, mas Affleck ficou com o prêmio de atuação. Confira abaixo a lista dos vencedores do National Board of Review: Melhor filme - "The Post - A Guerra Secreta" Ator: Tom Hanks ("The Post") Atriz: Meryl Streep ("The Post") Diretor: Greta Gerwig ("Lady Bird") Ator coadjuvante: Willem Dafoe ("Projeto Flórida") Atriz coadjuvante: Laurie Metcalf ("Lady Bird") Roteiro original: "Trama Fantasma" Roteiro adaptado: "Artista do Desastre" Animação: "Viva - A Vida É uma Festa" Revelação: Timothée Chalamet ("Me Chame Pelo Seu Nome") Diretor estreante: Jordan Peele ("Corra!") Filme estrangeiro: "Foxtrot" Documentário: "Jane" Elenco: "Corra!" Spotlight: Patty Jenkins e Gal Gadot ("Mulher-Maravilha")