Forró da Lua Cheia encerra temporada 2017 nesta sexta

Nesta sexta (01/12), às 22h, a banda convidada para a última edição da temporada 2017 do Forró da Lua Cheia é a Potiguá, de São Paulo. Fundada em 2001, ela é composta atualmente por Zezinho Preá(acordeon), João Preá (zabumba), DiegoFreitas (vocal e triângulo) e Johnny Man (baixo), quatro músicos que tem suas raízes no forró. Com seis CD’s e um DVD lançados, entre as composições próprias estão mais de 200 músicas assinadas por Zezinho Preá em parceria com outros compositores, com destaque para “Agradar Você”, “Nossa História”, “Trem Bom”, “Lua Clara” e “Tudo de Bom”.

Mas se as bandas convidadas são um atrativo a mais, para o público cativo do Forró da Lua Cheia, as bandas residentes da casa, Areia Branca e Fuá de Latada, são sempre garantia de música de qualidade, uma das marcas do evento. “Sem dúvida, um dos fatores que levaram ao sucesso do Forró da Lua Cheia e fizeram com que ele tomasse a dimensão que tomou hoje, foi a parceria com estes grandes músicos locais que o nosso público é fã. Depois disso, quando começamos a convidar bandas de fora, só veio somar, porque já tínhamos esta reputação de qualidade musical com nossos talentos locais”, ressalta o professor, coreógrafo e bailarino Renato Zóia, um dos sócios da iDance, escola responsável pela organização do evento.

Ricardo Ribeiro, vocalista do Fuá de Latada, banda campeã 2016 do Festival Forró de Itaúnas, o maior do gênero no país, também acredita ser muito bem vinda a participação das bandas convidadas: “Eu acho de extrema importância a gente contar com a participação destas bandas de fora porque o forró tem essa característica de estimular a amizade, o convívio fraterno. As bandas convidadas só tem a somar trazendo sua bagagem profissional. É uma troca, a gente aprende com eles e eles conosco, isso é o que caracteriza o forró. A festa só tem a ganhar com esta troca de experiências e de energias positivas”.

E boas energias para o sucesso do evento não faltam, vindas até de outro continente, como comenta Sandra Ruthes, uma das organizadoras do evento, que, atualmente, está passando temporada na Europa, ministrando aulas de dança de salão na Polônia: “Foi mais um ano mágico para o Forró da Lua Cheia. Toda nossa equipe envolvida com a organização coloca muito carinho e dedicação no que faz e o público sente isso. O resultado são edições com muita música, dança e forrozeiros de todas as idades saindo felizes ao final da festa e sempre com gostinho de quero mais, o que nos enche de orgulho!”.

Para facilitar a compra de ingressos, além dos pontos físicos nas lojas Beco da Dança e Master Ótica, também é possível fazer a compra online através do site Sympla. A compra é feita com cartão de crédito e você recebe os ingressos por email para imprimir e apresentar na entrada. Já as vendas na bilheteria do Clube Dom Pedro, na hora do evento, podem ser pagas somente em dinheiro.

SERVIÇO

Forró da Lua Cheia de Dezembro – Última Lua de 2017

01 de dezembro de 2017, às 22h

Clube Dom Pedro II

Rua Brigadeiro Franco, 3662 – Água Verde | Curitiba-PR

Ingressos promocionais antecipados: 1º lote R$ 20,00 | 2º lote R$ 25,00

Ingressos na bilheteria: R$ 30,00 (somente dinheiro)

Pontos de venda:

Beco da Dança - Rua Barão de Antonina, 269

Master Ótica Curitiba - Rua Augusto Stresser, 1314 Loja B

Master Ótica São José dos Pinhais - Rua Paulino de Siqueira Cortês, 2297

Ingressos online (somente cartão de crédito):

https://www.sympla.com.br/forro-da-lua---2017---lua-de-dezembro__215308

Consumo no bar: aceita dinheiro ou cartão de débito (exceto Cielo)

Informações: Ingrid (41) 99899-6150 | www.facebook.com/forrodaluaidance/