Ex-vocalista do Terra Samba se apresenta em Curitiba

(foto: Divulgação)

Nesta sexta-feira, dia 01 de dezembro, a WS Brazil, uma das casas mais conceituadas da noite curitibana, vai receber o show do cantor Reinaldinho, ex-vocalista do grupo Terra Samba. Responsável por emplacar diversos hits em paradas de sucesso brasileiras na década de 90, o artista chega a Curitiba para apresentar seu novo show solo, que resgata todo o clima envolvente e descontraído da música baiana.

Após passar quase 20 anos à frente do grupo Terra Samba e se consagrar como uma das vozes mais marcantes do axé baiano, Reinaldinho apostou na carreira solo e têm viajado o país reunindo antigos fãs do gênero e conquistado novos públicos ao som de canções como “Carrinho de mão”, “Manteiga” e “Liberar Geral”.

Durante o show na WS Brazil, Reinaldinho promete agitar o público presente entoando refrões que agitaram o país nos anos 90, além de apresentar músicas do seu mais recente trabalho solo, como “Dar um rolê” e “O que passou”.

O evento será realizado na WS Brazil (Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 1330 – Batel), a partir das 22h. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$10 com nome na lista do evento. Mais informações no site www.wsbrazil.com.br, pelo telefone (41) 3054-8787 ou na página oficial da WS Brazil no Facebook