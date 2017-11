(foto: Franklin de Freitas)

A diretoria do Atlético Paranaense convocou na tarde desta quarta-feira (29/11) uma entrevista coletiva para comentar a recusa de o clube realizar uma Assembleia Geral de sócios, pedida pela oposição à atual gestão. Os opositores queriam discutir questões como os valores de mensalidades de sócios e o relacionamento com as torcidas organizadas.



Em 27 de outubro, mais de 3,6 mil assinaturas de sócios foram recolhidas e entregues ao clube. De acordo com o grupo “Atlético de novo”, que perdeu a última eleição para o grupo de Luiz Sallim Emed e Mario Celso Petraglia, tal assembleia seria amparada pelo estatuto do clube, no art. 44, inciso III. Para tirar o projeto do papel, é necessário 1/5 (um quinto) dos sócios. Até a implantação da biometria, o rubro-negro tinha cerca de 20 mil sócios, o que indicava a necessidade de 4 mil assinaturas para a convocação de assembleia.



Anteriormente, contudo, o próprio clube já havia argumentado que compete ao clube o direito e o compromisso de atestar os direitos de todos que assinaram a petição antes de marcar uma data para a assembleia. Na mesma nota, porém, garantia que os peticionistas ficassem seguros pois, "uma vez preenchidos os requisitos estatutários, a assembleia geral extraordinária de sócios será convocada, em respeito ao princípio democrático que permeia as relações no CAP”.