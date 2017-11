Receita Federal apreende cigarros e eletrônicos em fundo falso na Ponte da Amizade

(foto: Divulgação)

Na noite desta terça-feira (28), em abordagem realizada na Aduana da Ponte Internacional da Amizade, em Foz do Iguaçu/PR, no âmbito da Operação Fronteira Integrada, em ação conjunta, servidores da Receita Federal, policiais do BPFron e da Força Nacional realizaram apreensão de cigarros e eletrônicos em fundos falsos de veículos.

A primeira ocorrência se deu por volta das 19h, quando a equipe abordou um veículo de placas paraguaias ocupado por três pessoas, sendo um senhor de 61 anos, sua esposa e uma criança, neta do casal. O senhor, de nacionalidade paraguaia, demonstrou nervosismo excessivo na abordagem levando a equipe suspeitar de que poderia haver mercadoria oculta no veículo, já que não havia nada dentro do automóvel que pudesse justificar o comportamento do condutor. O carro foi levado para o elevador automotivo instalado na Aduana onde, após elevado, constatou-se então que o fundo do veículo havia sido adredemente preparado para ocultar uma grande quantidade de cigarros indianos de alto valor agregado. O que surpreendeu a equipe foi a forma inusitada como estavam acondicionados os cigarros. Perguntando a respeito, o infrator confessou que havia carregado a carga de cigarros no Paraguai e que deveria entrega-la em um estacionamento da Vila Portes pelo que receberia US$ 100. Foram contados 179 maços do produto, avaliados em mais de R$ 15 mil.

A segunda apreensão ocorreu por volta das 22h em abordagem a uma van, também de placas paraguaias, ocupada por dois homens de nacionalidade paraguaia. O motorista, de 22 anos, demonstrou inquietude o que levou a equipe a acirrar na verificação do veículo. O fundo falso foi localizado no assoalho do automóvel e dentro desses foram encontrados 15 receptores de sinal de TV. O motorista informou à equipe que receberia R$ 150 para entregar a carga em um estacionamento da cidade. Os receptores foram avaliados em cerca de R$ 6 mil.

Em ambos casos não houve prisão. As mercadorias e os veículos apreendidos foram encaminhados para a Delegacia da Receita Federal de Foz do Iguaçu/PR para os procedimentos cabíveis.

A Operação Fronteira Integrada está inserida no âmbito do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), instituído pelo Decreto nº 8.903/2016, tem como diretrizes a atuação integrada e coordenada dos órgãos de segurança e de fiscalização atuantes nas fronteiras, e como foco, o fortalecimento da prevenção, do controle, da fiscalização e da repressão aos delitos transfronteiriços, como contrabando, descaminho, tráfico de drogas, armas e medicamentos, entre outros. Participam da Operação a Receita Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar do Paraná – BPFRON, Força Nacional de Segurança – FNSP e Foztrans – Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu.