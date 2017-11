(foto: Divulgação)

O projeto Vozes da Cidade, idealizado pelo SESI Cultura Paraná, leva para o palco do Centro Cultural SESI Heitor Stockler De França nesta sexta-feira (1) uma apresentação especial com o grupo paranaense Viola Quebrada. No repertório do show, o público terá contato com a alma do homem sertanejo com um toque urbano, ressaltando a harmonização e a simplicidade da música caipira brasileira.



Formado em 1997 com o nome de uma canção de Mário de Andrade, a banda Viola Quebrada gravou o seu primeiro CD em 2000. Em seguida, vieram os CDs Viola Fandangueira (2002), Sertaneja (2003) e Noites do Sertão (2006). Em 2015, o álbum Meus Retalhos foi indicado ao Prêmio da Música Brasileira como melhor grupo Regional.





Sobre o projeto - O projeto “Vozes da Cidade” foi idealizado pelo SESI Cultura Paraná com o intuito de promover um espaço para a música popular destinado aos compositores, músicos e intérpretes residentes na cidade de Curitiba. São artistas que desenvolvem seus trabalhos autorais e que, num formato mais intimista de duos ou trios, apresentam composições da cena local. Algumas apresentações possibilitam encontros de artistas com formações inusitadas, assim como um repertório de canções recentemente lançadas.

O SESI Cultura Paraná apresenta



Projeto Vozes da Cidade com Viola Quebrada

Data: 01/12/2017 Horário: 20h00

Valor: Gratuito

Classificação: Livre

Local: Centro Cultural SESI Heitor Stockler De França

Endereço: Av. Mal. Floriano Peixoto, 458 – Centro

Observação: Sujeito a lotação