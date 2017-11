BRUNO BRAZ RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Intimado pela delegada Patrícia Aguiar para depor na Delegacia de Defraudações às 14h desta quarta-feira (29), o presidente do Vasco, Eurico Miranda, não compareceu ao local para prestar esclarecimentos sobre as suspeitas de irregularidades na eleição do clube. Além do dirigente, era aguardado seu assessor, Ricardo Vasconcellos, e mais dois funcionários cruzmaltinos. Quem representou o mandatário foi o advogado Eduardo Real Côrtes, que comunicou a ausência, tirou uma cópia do inquérito e remarcou o depoimento. Patrícia Aguiar já ouviu quatro sócios que votaram no pleito e que estavam na urna 7 que está subjudice. A delegada declarou nesta terça que há "indícios de fraude" na eleição e que as investigações estão em andamento. Ela abriu inquérito na última segunda-feira e tem 30 dias para concluí-lo. Outros sócios que estão sob suspeitas serão intimados a depor. A delegada havia exigido ao clube a lista de votantes da urna 7 e o Vasco não cumpriu o prazo de entrega, o que pode acarretar em um crime de desobediência, segundo a autoridade.