Entenda a Guerra da Bósnia

FIM DA IUGOSLÁVIA Em meio à desintegração do país comunista, a Bósnia, de maioria muçulmana, declara independência em 1992 INÍCIO DA GUERRA Os sérvio-bósnios (cristãos ortodoxos, um terço da população da Bósnia) rejeitam a declaração 1 ANO DE CONFLITO Em 1993, a ONU declara zonas de segurança que incluem as cidades de Sarajevo e Srebrenica MASSACRE Tropas lideradas por Mladic invadem Srebrenica em 1995 e matam 8.000 muçulmanos TÉRMINO DA GUERRA Após bombardeios da Otan (aliança militar ocidental), as forças sérvio-bósnias são derrotadas em nov.1995 OUTROS ACUSADOS RATKO MLADIC Chefiou o Exército sérvio-bósnio de 1992 a 1996, quando foram cometidos crimes no cerco a Sarajevo e em Srebrenica; foi condenado à prisão perpétua SLOBODAN MILOSEVIC Líder da Iugoslávia durante os conflitos, foi enviado a Haia em 2001; morreu em 2006, na prisão, antes de ser julgado por crimes de guerra RADOVAN KARADZIC Foi o líder político da república sérvio-bósnia; preso em 2008, foi condenado a 40 anos de prisão por crimes em Sarajevo e Srebrenica GORAN HADZIC Liderou rebeldes sérvios na Croácia; morreu em 2016 antes do fim do seu julgamento, no qual era acusado de assassinato e tortura