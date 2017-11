Confira 12 franquias que buscam empreendedores em Curitiba

(foto: Buddy's/Divulgação)

Das 30 cidades brasileiras com maior número de unidades de franquias, 20 são capitais (66,7%). Curitiba aparece na 5ª posição do ranking realizado pela ABF (Associação Brasileira de Franchising).

Segundo o diretor executivo comercial da Equipo Consultoria, Luiz Godoy, este é um bom momento para empreender, já que podemos estar próximos de um avanço na economia. "Para abrir um negócio, a dica é conciliar conhecimento e gosto pelo que faz", completa Luiz Godoy. Confira 12 franquias que buscam por empreendedores em Curitiba:

1) Pure Pilates

Nascida no ano de 2009 a Pure Pilates é uma empresa jovem e moderna. A franquia nasceu com o intuito de oferecer à população um atendimento diferenciado no método Pilates. A rede conta com 30 franquias vendidas, e a expectativa é de vender 12 novas unidades em 2017. Investimento a partir de R$ 60 mil.

2) Buddys

Escola de robótica e programação. Os alunos desenvolvem o raciocínio lógico e aprendem a criar jogos e aplicativos. Além de descobrirem o mundo do empreendedorismo tecnológico. Possuem modelos de franquias a partir de R$ 150 mil.

3) Mídia Pane

A rede de microfranquias Mídia Pane atua no formato home based, com uma proposta sustentável e inovadora, desenvolve propagandas em saco de pão com alta qualidade. A empresa é o resultado de uma startup de sucesso que se transformou em uma rede de franquias com o objetivo de formar novos empreendedores. Investimento inicial de R$ 12 mil a 22 mil.

4) Fórmula Pizzaria

A rede de franquias surgiu em Belo Horizonte. Investimento inicial a partir de R$ 145 mil para loja no modelo delivery.

5) Cosmetic Green

Empresa especializada cosméticos, beleza e estética. Comercializam as principais marcas do mercado, produtos de alta tecnologia com associação de princípios ativos naturais, com eficácia garantida, através de resultados comprovados em testes clínicos. Em suas lojas físicas, oferecem um espaço único, para testar os produtos e também fazer tratamentos estéticos e de beleza. Possuem três modelos de negócio: Digital (Investimento total R$ 950), Office e Store.

6) Conserta Smart

É a maior rede de franquias de assistência técnica para smartphones e tablets do país. Com mais de 350 lojas espalhadas em todo o Brasil, a rede realiza mais de 800 consertos por dia. Investimento inicial: R$ 24.900,00.

7) Saia Bella

A Saia Bella é uma franquia de moda cristã e executiva. Possui quatro modelos negócios. O Personalitté pode ser adquirido por a partir de R$ 24.900 e não precisa de ponto fixo. O Boutique, com ponto comercial até 60m², por a partir de R$ 169.900. O Store, com ponto de até 100m², por R$ 249.900 e o modelo Shopping, com até R$ 70 m², por R$ 319.900.

8) Lava e Leva Lavanderia

Oferece uma alternativa para as pessoas que não conseguem pagar uma empregada doméstica ou diarista e precisam de uma solução para os cuidados das roupas. Na Lava e Leva, o cliente paga um valor fechado por mês e tem todas as suas roupas lavadas e passadas. A rede tem mais de 320 unidades no Brasil. Investimento inicial de R$ 40 mil

9) Cheirin Bão

Criada em 2014, a rede de franquias Empório Mineiro Cheirin Bão tem como objetivo popularizar o consumo de café especial no Brasil e levar o gosto caipira para grandes centros urbanos através de seu modelo de negócio de franquia. Investimento inicial para quiosques: R$ 79 mil.

10) Docctor Med

Rede de clínicas médicas com diversas especialidades, e tem como missão oferecer atendimento médico, odontológico e exames, com o escopo de oportunizar acesso à saúde e consultas eletivas para a população brasileira a baixo custo das classes sociais B2, C e D. Possui opções de franquias com investimento inicial de R$ 180 mil, no modelo Centro Médico Compacto.

11) BeautyB

Sobrancelhas e Unhas- rede de franquias de serviços de beleza. Alguns dos serviços: recuperação das sobrancelhas com escassez de pelo e característica fina, recuperação de sobrancelhas falhadas, alongamento dos cílios (fio a fio ou tufo), para unhas: esmaltação permanente (unhas perfeitas por até 15 dias), alongamento de unhas de gel (unhas naturais, flexíveis e impecáveis). Investimento inicial: a partir de R$ 69.900,00.



12) Depile-se

Rede de franquias de depilação com ceras mornas. Procedimento menos doloroso que trata cada pele com um tipo diferente de cera - que são feitas com produtos naturais como abacate e leite. Investimento inicial: a partir de R$ 92 mil.