Guardiões da Galáxia se reúnem a Vingadores em novo trailer

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Marvel divulgou nesta quarta-feira (29) o trailer de "Vingadores: Guerra Infinita", filme que reúne os super-heróis do universo Marvel lutando contra o vilão Thanos. A nova história agrupa os heróis Homem de Ferro, Capitão América, Hulk, Thor, Viúva Negra e Arqueiro -formação original do grupo Vingadores- aos novos personagens: Homem Aranha, Doutor Estranho e Pantera Negra, entre outros. A novidade é a reunião com os heróis de "Guardiões da Galáxia" -Peter Quill, Gamora, Drax, Groot, Rocky e Mantis- que ganharam dois longas próprios, em 2014 e em 2017. "Vingadores: Guerra Infinita" é dirigido por Anthony e Joe Russo, responsáveis por "Capitão América 2: O Soldado Invernal" (2014) e "Capitão América: Guerra Civil" (2016). O filme chega aos cinemas brasileiros em 26 de abril de 2018.