Cabify promove em Curitiba a 'Semana da Fidelidade'

(foto: Divulgação)

Como forma de exemplificar o seu potencial em qualidade de transporte privado na cidade de Curitiba, a Cabify - plataforma inteligente de mobilidade urbana -, vai presentear os usuários que mais completarem viagens com a Cabify até o dia 3 de dezembro. Com o nome “Semana da Fidelidade”, a ação dará 30% de desconto em mais três viagens aos usuários que realizarem entre três e quatro corridas. Já aqueles que fizerem entre cinco e nove viagens terão direito a 40% OFF em cinco corridas. Os que atingirem dez ou mais viagens, garantem 50% OFF em outras dez corridas. Nesta primeira fase, não é necessário a utilização de nenhum código de desconto.

Os códigos de desconto e suas condições serão enviados, a partir do dia 7 de dezembro, para os e-mails dos usuários que atingirem os números de viagens. Lembrando que os descontos máximos são de R$ 10 por corrida. Para participar, os usuários devem realizar as corridas até às 23h59 do dia 3 de dezembro e não é válido para contas corporativas.

A Cabify é reconhecida pelo rigoroso processo de cadastramento de motoristas parceiros que abrange desde a análise documental dos veículos e motoristas a avaliações presenciais. Além da exigência de carros com no máximo cinco anos de uso, a empresa realiza vistorias nos carros e palestras informativas com novos motoristas parceiros, nas quais orienta sobre legislação, direção segura e técnicas de atendimento. Os motoristas parceiros são também avaliados pelos passageiros, para que seja sempre mantido o padrão de qualidade e segurança da Cabify.