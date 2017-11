'Amuleto' de Renato, Carol Portaluppi não acompanhará jogo em Lanús

LUIS COSENZO, ENVIADO ESPECIAL LANÚS, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - Considerada o "amuleto da sorte" por Renato Gáucho, Carol Portaluppi, 23, não acompanhará o Grêmio no duelo contra o Lanús nesta quarta-feira (29), às 21h45, no estádio La Fortaleza, pela segunda partida da final da Copa Libertadores. O município de Lanús fica na Grande Buenos Aires, a cerca de 30 minutos do centro da capital argentina. Ela foi vetada por Renato de viajar a Argentina para acompanhar a partida. De acordo com o treinador, "final de Libertadores fora do país é um jogo complicado". No ano passado, Carol Portaluppi entrou no gramado da Arena do Grêmio logo após a equipe eliminar o Cruzeiro e se classificar para a final da Copa do Brasil. O time gaúcho foi punido pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) com a perda do mando de campo da final do torneio, mas o clube recorreu ao Pleno e conseguiu derrubar a decisão. Na final contra o Atlético-MG, Carol entrou no gramado novamente após o apito final do árbitro para comemorar o título. O Grêmio foi novamente denunciado e acabou multado pelo STJD em R$ 50 mil. "Ele costuma brincar que eu sou tipo um amuleto da sorte. Ele é supersticioso. A gente reza antes de qualquer decisão. Eu me sinto um pouco amuleto, mesmo", disse Carol em entrevista no ano passado.