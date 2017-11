Encerramento de festival sobre trânsito reúne 500 crianças em Curitiba

(foto: PRF)

Mais de 500 crianças e adolescentes participam na tarde da próxima sexta-feira (1º) da cerimônia de encerramento do Festival Estudantil Temático de Trânsito (Fetran) da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Curitiba. Os estudantes apresentarão trabalhos musicais, teatrais e de dança, entre outros formatos. Serão ao todo 14 apresentações, de cada uma das escolas envolvidas no projeto.

A edição deste ano do Fetran envolveu mais de dez mil crianças no Paraná. Treze das 14 escolas participantes são públicas. A abertura do evento está marcada para as 13h30, no auditório do Centro de Eventos da Fiep (Federação das Indústrias do Paraná), localizado na Avenida Comendador Franco, 1341, bairro Jardim Botânico. A série de apresentações deve começar por volta de 14h30.

Todos os trabalhos que serão apresentados foram selecionados durante o Fetran, lançado no último mês de junho. O principal objetivo do festival é incluir temas ligados ao trânsito nas diversas disciplinas do currículo escolar.

Ao longo dos últimos meses, policiais rodoviários federais percorreram todas as escolas participantes, e incentivaram as ações pedagógicas de professores e diretores.

Todas as escolas realizaram feiras temáticas sobre trânsito. Os estabelecimentos receberam ainda kits com réplicas de placas de sinalização de trânsito e fitas adesivas que simulam linhas divisórias de pistas e faixas de pedestres, entre outros materiais de apoio.

Respeito ao pedestre, uso da cadeirinha e do cinto de segurança, excesso de velocidade, a embriaguez ao volante, ultrapassagens proibidas e segurança dos motociclistas foram alguns dos temas abordados pelos alunos, a maioria deles do Ensino Fundamental.

A edição deste ano do Fetran envolveu escolas de Curitiba, São José dos Pinhais, Colombo, Campina Grande do Sul, Quatro Barras e Foz do Iguaçu.

Desenvolvido desde 2004 pela PRF em diversas regiões do país, o Fetran teve o apoio, no Paraná, do Detran-PR (Departamento Estadual de Trânsito), SinPRF-PR (Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais), Polícia Militar, Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas (Setcepar), Fiep e concessionárias de rodovias, entre outros parceiros.



Serviço

Encerramento do Fetran (Festival Estudantil Temático de Trânsito)

Sexta-feira, 1º de dezembro

13h30 | Abertura e entrega de premiações às escolas envolvidas;

14h30 | Apresentações artísticas dos estudantes.

Auditório do Centro de Eventos da Fiep (Federação das Indústrias do Paraná):

Avenida Comendador Franco, 1341, bairro Jardim Botânico, em Curitiba.