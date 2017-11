Tite chega à Rússia para sorteio da Copa e se assusta com trânsito

ALEX SABINO E SÉRGIO RANGEL SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O técnico da seleção, Tite, ficou impressionado com o trânsito na capital russa. O treinador perdeu quase duas horas no engarrafamento de Moscou no trajeto do aeroporto até o hotel que recebe os credenciados da Fifa nesta quarta (29). A delegação brasileira demorou três horas e 20 minutos desde que desceu do avião até o hotel. O Brasil escolheu ficar concentrado durante o torneio em Sochi, à beira do Mar Negro, a 1.500 km da capital. Se for sorteado para o Grupo B da Copa, a seleção fará a estreia em Sochi. Nesta sexta (1º), a Fifa fará o sorteio dos grupos da Copa do Mundo. No ensaio realizado nesta quarta (29), o Brasil ficou no grupo com Marrocos, Inglaterra e Dinamarca. "Não dá pra definir o que é bom. Ás vezes, um grupo desse te fortalece mais para frente", disse Tite. Entre os países que já foram campeões do mundo, existe a chance também de o Brasil enfrentar a Espanha que, assim como a Inglaterra, também está no pote 2, de acordo com classificação do ranking da Fifa divulgado em outubro. Tite participa do seminário técnico realizado pela Fifa nesta quinta (30). Após o sorteio, ele visitará a as cidades que o Brasil vai jogar na primeira fase do Mundial. Nesta quarta, Tite vai jantar no hotel, onde deverá encontrar outros treinadores que vão participar da competição.