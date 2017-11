Assembleia adia votação de mudanças no imposto para micro e pequenas empresas

A Assembleia Legislativa adiou hoje a votação em segundo turno do projeto do governo que muda as regras para a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para micro e pequenas empresas. O adiamento foi aprovado através de requerimento apresentado por acordo pelas lideranças das bancadas do governo e da oposição.

Logo no início da sessão, o líder do PSD na Casa, deputado Guto Silva, anunciou que a bancada do partido votaria contra a proposta. O PSD é o partido do deputado estadual e pré-candidato ao governo, Ratinho Júnior, e forma com o PSC o maior bloco da Assembleia, com 14 deputados. Silva afirmou que da forma como o projeto está, permanece a dúvida sobre o risco de aumento de impostos para as micro e pequenas empresas, por isso a bancada não poderia votar pela sua aprovação, apesar de integrar a base do governo. Na véspera, Ratinho Jr já havia tentado apresentar uma emenda para, segundo ele, impedir o aumento do imposto, mas a emenda não foi recebida por ter sido apresentada fora do prazo regimental.

O governo nega que as mudanças vão aumentar a carga tributária, e alega que ela apenas adapta a legislação estadual às alterações promovidas na lei federal. Segundo o Executivo, a proposta mantém isenção do ICMS para empresas que faturam até R$ 360 mil ao ano.

