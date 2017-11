Polícia prende em flagrante trio transportando drogas na Capital

(foto: Polícia Civil)

Três homens, de 20, 24 e 45 anos, envolvidos em uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas foram presos em flagrante, no final da tarde de terça-feira (28/11), pela Polícia Civil, através do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope). A ação policial aconteceu nos bairros Campina do Siqueira, Uberaba e Boqueirão.

Com os suspeitos a polícia apreendeu cerca de 54 quilos de maconha, 700 gramas de cocaína, 100 gramas de crack, duas balanças de precisão, além de uma motocicleta CG Titan e uma caminhonete Saveiro.

O Cope estava em diligências quando percebeu a atitude suspeita de dois homens que estavam em uma motocicleta na região do Campina do Siqueira. O condutor da moto, Fabio Sheifer Braga, 24 anos e o carona, Luciano Nascimento dos Santos, 20 anos, demonstraram bastante nervosismo diante da equipe policial, motivo pelo qual os investigadores pediram para verificar as mensagens de seus celulares.

Ao perceber que havia uma negociação de entrega de drogas, via mensagens, os policiais se deslocaram até as proximidades do Terminal do Boqueirão, local de encontro entre os dois suspeitos e uma terceira pessoa.

Joversi Machado, 45 anos, que estava no local para realizar a entrega dos entorpecentes, também foi preso. No interior do veículo que o suspeito conduzia, uma Saveiro, a equipe policial localizou 900 gramas de maconha e 300 gramas de cocaína.

Seguindo diligências até a residência do homem, no bairro Uberaba, foram localizados mais 58 quilos de maconha (divididos em 68 tabletes), 400 gramas de cocaína, 100 gramas de crack e duas balanças de precisão. Tanto a motocicleta, quanto a Saveiro – utilizadas para o transporte dos entorpecentes – também foram apreendidas.

Ao serem questionados pela polícia, o condutor da motocicleta e o fornecedor das drogas permaneceram em silêncio. Já o carona da motocicleta, disse que receberia o valor de R$ 300 para o transporte dos entorpecentes até a cidade de Ponta Grossa.

Segundo investigações, o condutor da motocicleta e o carona são da cidade de Ponta Grossa e teriam vindo até Curitiba apenas para buscar os entorpecentes.

O rapaz de 24 anos possuía passagens criminais porte de arma de fogo, e o jovem de 20, pelos delitos de roubo, receptação e lesão corporal. O homem de 45 anos possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas.

O trio responderá pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Todos permanecem presos à disposição do Poder Judiciário.