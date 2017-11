Casamento de Ticiane Pinheiro e César Tralli será ao ar livre em clima campestre

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ticiane Pinheiro, 41, e César Tralli, 46, se casam no próximo sábado, 2 de dezembro, em Campos do Jordão, SP. A festa será pequena: para 250 convidados, apenas amigos e familiares próximos. O Hotel Vila Inglesa, onde acontecerá o evento, tem arquitetura inspirada nos casarões de campo da Inglaterra. A fachada é branca com madeira escura e pedras rústicas e o local é rodeado pela vegetação típica de clima frio. Próximo às montanhas, o hotel tem um espaço ao ar livre para cerimônias e deve ser preparado para receber os convidados. O espaço foi reservado para o casamento e os quartos ficarão à disposição dos hóspedes. Ticiane e Tralli se casaram "secretamente" no civil no começo de novembro. Alguns dias antes, a apresentadora postou em seu Instagram (https://www.instagram.com/ticipinheiro/) fotos da sua despedida de solteira. O casamento, planejado desde junho, depois do noivado no Uruguai, foi pensado nos mínimos detalhes. O convite, por exemplo, foi feito com papel importado da Escócia.