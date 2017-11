Paraná pode negociar Cristovam e trazer reforço do Corinthians

Cristovam: lateral-direito pode ser negociado com o São Paulo (foto: Geraldo Bubniak)

O Paraná Clube segue em ritmo intenso no mercado da bola. Está perto de confirmar a contratação do zagueiro Charles, do Joinville, e tenta trazer o centroavante Zé Carlos e o volante Alex Santana. Agora, a diretoria está em negociações para buscar reforços no Corinthians. Ao mesmo tempo, o São Paulo já demonstrou interesse em contratar o lateral-direito Cristovam, que tem contrato com o time paranaense até o final de 2018.

A prioridade do São Paulo é o lateral Victor Ferraz, do Santos. O nome de Cristovam, por enquanto, está em segundo plano. Como tem contrato até o final de 2018, o clube paulista terá que pagar um valor pela aquisição dos direitos ou empréstimo do jogador.

Para reforçar o time, o Paraná pode trazer jogadores do Corinthians. Os dois clubes têm boa relação. Inclusive, o clube paranaense vendeu o volante Jean (23 anos, hoje emprestado ao Vasco) para o Timão em 2016 e também emprestou o atacante Paulo Bessa para o sub-20 da equipe paulista. O Corinthians colocou à disposição do Paraná uma lista com jogadores que não serão utilizados pelo técnico Fabio Carille em 2018. Os nomes não foram divulgados.

A primeira intenção do Paraná era trazer o lateral-esquerdo Moisés. No entanto, o jogador pode ficar no clube paulista porque Arana seguirá para o Sevilla. Outra hipótese é Moisés ser usado como moeda de troca para o Corinthians contratar o meia Zé Rafael, do Bahia.

O Corinthians tem vários jogadores retornando de empréstimo e que dificilmente serão aproveitados por Carille. A lista tem o volante Jean (Vasco), o meia-atacante Marlone (Atlético-MG), o zagueiro Yago (Ponte Preta), o lateral-esquerdo Guilherme Romão (Oeste), o meia-atacante Alan Mineiro (Vila Nova) e os atacantes Mendoza (Bahia), Luidy (Figueirense), Bruno Paulo (Santa Cruz) e Gustavo (Goiás).

ANGOLA

Outro possível reforço do Paraná para 2018 é o meia-atacante Geraldo, 26 anos, ex-Coritiba, que hoje está no 1º de Agosto, de Angola. O jogador angolano teve uma passagem apagada pelo Paraná em 2012, mas viveu alguns bons momentos no Coritiba entre 2009 e 2014.