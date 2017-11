Nova biografia de Silvio Santos chega às livrarias

(foto: Divulgação)

Na manhã de 25 de outubro de 2017, o celular da editora-chefe da Universo dos Livros tocou. Como não reconheceu o número que a chamava, Marcia Batista ignorou a ligação e prosseguiu com o trabalho. O número insistiu e, ignorado mais uma vez, deixou recado na caixa postal. Ela, então, resolveu ouvir a mensagem. E qual não foi sua surpresa ao perceber que se tratava de uma das vozes mais conhecidas do país: era Silvio Santos. Admiradora do dono do Baú da Felicidade e autora (juntamente com Anna Medeiros) do livro Silvio Santos — a biografia, Marcia gelou. Em meio à surpresa da ligação e à alegria de falar com Silvio Santos, retornou imediatamente o telefonema, e ele mesmo atendeu à chamada no primeiro toque...

A saga de um camelô que trabalhava já aos 14 anos e, ao longo de suas veredas, não só superou as adversidades, como também construiu um império a partir delas. No livro Silvio Santos — a biografia, de Marcia Batista e Anna Medeiros, lançamento da Universo dos Livros, o leitor é convidado a conhecer um pouco mais sobre a vida de um dos maiores comunicadores brasileiros, cuja trajetória se confunde com a história das telecomunicações no país.

A obra levou cerca de dois anos para ser finalizada, desde o início das pesquisas até a inserção do último ponto final. Com dados e informações colhidos a partir de entrevistas com artistas e inúmeras publicações sobre o empresário, contando inclusive com algumas declarações feitas pelo próprio biografado à imprensa, a biografia contém diversas atualizações, além de apresentar um grande diferencial: uma visão de Silvio possível apenas aos olhos de quem trabalha com ele.

Nomes famosos, como Carlos Alberto de Nóbrega, Maisa Silva, Leão Lobo, Décio Piccinini, Mara Maravilha, Sonia Abrão e José Nêumanne Pinto, e desconhecidos do grande público, como Maurício Sobral, segurança do SBT, e Felipe Ventura, jovem publicitário que participa do Teleton desde os oito anos de idade, compartilham histórias saborosas com as autoras, mostrando o lado humano de Silvio, pouco aparente fora das câmeras. O livro também traz diversas fotos exclusivas e revela a transcrição inédita de uma carta de agradecimento, escrita à mão pelo “Patrão” mais famoso do Brasil aos seus colaboradores em ocasião dos 50 anos do Grupo Silvio Santos.

Em Silvio Santos — a biografia também é possível conhecer mais sobre a sua dedicação à família; o choque da perda da primeira esposa, Cidinha, para o câncer; e o encantamento e romance com a nova (e atual) companheira, Iris. Além disso, a obra aborda os caminhos escolhidos pelas seis filhas do apresentador, que hoje cumprem funções variadas no Grupo Silvio Santos, seja na frente ou atrás das câmeras, desenvolvendo os conhecimentos que aprenderam com o pai.

