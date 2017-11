Final da Libertadores poderá ter 4ª substituição

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A final da Copa Libertadores da América será disputada na noite desta quarta-feira (29) com uma novidade: as equipes poderão fazer a quarta substituição caso a partida vá para a prorrogação. A decisão entre Grêmio e Lanús será às 21h45 (de Brasília), na Argentina.

De acordo com nota divulgada no site oficial da Conmebol, a quarta alteração em caso de prorrogação já é prevista no artigo 12.3 do regulamento da Libertadores, mas só poderia entrar em vigor mediante à autorização da Ifab (associação que regulamenta a arbitragem mundial). A entidade permitiu e poderá acontecer na noite desta quarta (29).

A primeira partida, realizada no Brasil, terminou com a vitória por 1 a 0 do Grêmio sobre o Lanús. Em caso de empate em tempo regulamentar na soma dos resultados dos dois confrontos, o jogo vai para a prorrogação. Se a igualdade persistir, a decisão da taça vai para a disputa de penalidades máximas.