Clarinetista Sérgio Albach participa do Projeto Roda de Choro

(foto: SMCS)

O Projeto "Roda de Choro convida" encerra sua temporada 2017 nesta quinta-feira (30/11), às 17h, com a participação do clarinetista Sérgio Albach. A tradicional Roda de Choro, realizada semanalmente desde 2003 no Conservatório de MPB de Curitiba, reúne músicos e o público interessado no chorinho, um dos gêneros musicais mais tradicionais. A entrada é gratuita.



Dirigido por Lucas Melo (viola) e Julião Boêmio (cavaquinho), foi lançado durante este ano o projeto que convida, uma vez por mês, um músico para incrementar os encontros. Ao total foram seis convidados entre compositores representativos da música na cidade e no Brasil, como Abel Luis, Joãozinho do Pandeiro, Renan Bragatto e Marcela Zanette.

Biografia do convidado

Sérgio Albach é um dos grandes nomes que tem se destacado no cenário musical paranaense desde a década de 1980. Graduou-se em 1989 na Escola de Música e Belas Artes e, desde então, tem se demonstrado um versátil e requisitado instrumentista para a gravação de Cds, participação em concertos, espetáculos musicais e teatrais, arranjos e composições.

Participou como instrumentista de importantes projetos musicais como o Tom Brasil, no qual tocou com a Orquestra de Câmara de Curitiba ao lado de Egberto Gismonti, Wagner Tiso e Paulo Moura, numa tournée por várias capitais nacionais.

Dirigiu importantes produções musicais como “Uma Rosa Para Elizeth” e “Noël”. Assumiu a direção artística da Orquestra à Base de Sopro de Curitiba em 2002, grupo com o qual produziu o CD “Mestre Waltel” e excelentes espetáculos que levaram ao público a pesquisa e a valorização da música brasileira.

Como clarinetista o músico já soma mais de 50 participações em Cds paranaenses e nacionais e já dividiu o palco com grandes nomes da música brasileira reconhecidos internacionalmente como Altamiro Carrilho, Joel Nascimento, Chico Mello, Itiberê Zwarg, Proveta, Robeto Sion, Lea Freire, Victor Santos, André Mehmari, entre outros.

Serviço

Roda de Choro convida o clarinetista Sérgio Albach

Data: Quinta-feira, 30 de novembro

Horário: 17 horas

Local: Conservatório de MPB de Curitiba (Rua Mateus Leme, 66)

Entrada Franca