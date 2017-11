Ex-marido de Meghan Markle pode produzir série sobre homem que é trocado membro da família real

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O falatório sobre o recém-anunciado noivado do príncipe Harry com Meghan Markle está longe de acabar. Ao que parece, até o ex-marido da atriz americana, o produtor Trevor Engelson, ficou sob os holofotes e vai lucrar com o assunto. O motivo é curioso. Segundo o site "Deadline", a Fox americana está acertando os detalhes para gravar o piloto de uma série que falará sobre divórcio e sobre dividir a custódia de um filho com um membro da família Real Britânica. E de quem veio a ideia? Do próprio Engelson e de um outro produtor, Dan Farah, enquanto conversavam sobre como seria a vida de Engelson se ele passasse por esta situação. Vale lembrar que ele e Meghan não tiveram filhos. Mas a ideia, mesmo fictícia, agradou aos produtores, que viram um grande potencial na história. A série, ainda sem nome oficial, conta com o produtor executivo do sitcom "Modern Family", Danny Zuker, trazido como escritor, o produtor-diretor Jake Kasdan e seu parceiro Melvin Mar, e a diretora de TV britânica Christine Gernon. Engelson está atualmente com duas séries no ar como produtor: "Snowfall", no FX e "Heather", no canal Paramount Network, e está produzindo para a Netflix o filme "The After Party", que ainda não tem título em português.