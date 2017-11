Plano de recuperação da Viver é aprovado em Assembléia

TATIANA VAZ SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de muita negociação, a Viver conseguiu aprovar nesta quarta (29) o plano de recuperação judicial com aprovação de 80,64% do total de presente na assembleia geral dos credores. Nas classes I e IV, que envolve credores trabalhistas e microempresas, respectivamente, a aprovação do plano foi de 100%. Na classe III, dos quirografários, credores sem garantia real, a aprovação foi de 80,51%. O processo não envolvia passivos da classe 2, com garantia real. Como a incorporadora não possuía ativos para os pagamentos da dívida, ficou acertado que cerca de 99% da Viver será entregue aos credores, por meio de emissões de ações. A conversão de papéis chegará a pelo menos R$ 880 milhões.