Milhares de gremistas se concentram em Puerto Madero antes da final

LUIZ COSENZO, ENVIADO ESPECIAL BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - A torcida do Grêmio tomou conta da Avenida Los Italianos, em Puerto Madero, em Buenos Aires, local da concentração para o duelo contra o Lanús, marcado para esta quarta-feira (29), às 21h45 (horário de Brasília), pelo segundo jogo da decisão da Copa Libertadores. Os ônibus começaram a chegar na capital da Argentina no final da noite de terça-feira (28). O primeiro chegou de Porto Alegre por volta das 23h e ficou na sede da torcida do Almagro, time argentino. De acordo com o Grêmio, são esperados 75 ônibus. A maioria já está no local de concentração. Os torcedores deixarão Puerto Madero no fim da tarde com destino ao estádio Lá Fortaleza, palco da decisão. Eles serão escoltados pela polícia Argentina até o local do jogo. "Acredito que a polícia argentina fará um bom trabalho. Vamos ser campeões e comemorar no Obelisco", disse Lucas Mottin, 27. O ônibus em que ele estava deixou Porto Alegre às 14h de terça-feira e chegou em Buenos Aires no final da manhã de quarta. Mesmo cansados da viagem, muitos torcedores continuam cantando e bebendo. Os torcedores mais exauridos estão deitados no gramado da avenida Los Italianos. Existem torcedores que até arriscaram uma partida de futebol com os argentinos em um dos campinhos espalhados pelo local. "Estão dando muito ibope para esse episódio da violência. Não foi a torcida do Grêmio que quebrou o ônibus dos torcedores do Lanús. Foram duas, três pessoas que não representam a torcida e Grêmio. Estamos confiantes e vamos conquistar o tri", disse Antônio Ricardo Macedo, 28, que passou por uma cirurgia no pé e anda com apoio de muleta. Os cinco mil ingressos destinados a torcida do Grêmio estão esgotados. Além dos ônibus, quatro aviões foram fretados, de acordo com Thiago Floriano, chefe do departamento de torcida clube gaúcho. Muitos torcedores também optaram por vir de carro a Buenos Aires, enquanto outros deixaram os veículos em Colônia Del Sacramento, no Uruguai, e vieram de ferry-boat pelo rio da Prata.