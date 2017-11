Temer reúne partidos para discutir votação da reforma da Previdência

DANIEL CARVALHO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Michel Temer convocou presidentes e líderes de partidos para um jantar no domingo (3) para discutir a viabilidade de se votar a reforma da Previdência. O encontro acontecerá na residência oficial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e contará com a participação dos ministros Henrique Meirelles (Fazenda) e Dyogo Oliveira (Planejamento). Diante do desgaste por defender a proposta, líderes governistas cobraram do presidente que também convocasse para a reunião os ministros da área política. Querem que eles assumam parte do sacrifício e ajudem no convencimento de deputados. Temer quer conversar com os comandos dos partidos para ter uma noção real do número de votos da base aliada. Hoje, o presidente sabe que ainda está longe dos 308 votos para aprovar a PEC (Proposta de Emenda à Constituição). Os cálculos de governistas variam de pessimistas 150 a otimistas 275 votos a favor da reforma. Aliados do governo dizem que o que inviabiliza a reforma previdenciária é a proximidade das eleições de 2018. Esses governistas alegam que, mesmo com as concessões feitas, quem foi beneficiado não apoia a reforma porque ela continua prejudicial a outros setores. Defensores da nova Previdência fizeram uma força-tarefa com 16 deputados. Eles estão telefonando desde terça-feira (28) para colegas de seus Estados para contabilizar os votos e as reivindicações de cada um. Líderes favoráveis à reforma estão reunindo suas bancadas para explicar a última versão da proposta e tentar conquistar apoio. Mas, mesmo os mais entusiasmados já dizem que não há possibilidade de se votar a PEC no próximo dia 6, como Rodrigo Maia aventou inicialmente. Para eles, a data mais otimista é na semana do dia 13 de dezembro, às vésperas das férias parlamentares. "Tem que votar até a semana do dia 17, antes da última semana. Ano que vem tem um nível de dificuldade ainda maior", afirmou o líder do governo na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB). Antes do fim dos trabalhos legislativos, o Congresso ainda tem que votar o Orçamento de 2018. O governo ainda analisa as propostas de flexibilização feitas pelo PSDB para tentar conquistar o apoio dos 46 deputados da legenda. O ministro Eliseu Padilha (Casa Civil), no entanto, disse que "chegaram no limite" as concessões à base aliada na proposta da reforma previdenciária, incluindo as demandas feitas pelo PSDB. Os tucanos querem que o valor do benefício por incapacidade permanente continue integral, independentemente de o problema ter ocorrido dentro ou fora do ambiente de trabalho. Também propuseram o acúmulo de pensão e aposentadoria até o teto do INSS, hoje em R$ 5.531. O partido pede ainda a manutenção da integralidade e da paridade para servidores públicos, desde que o trabalhador pague um pedágio sobre a idade que falta para se aposentar pelas regras atuais. Aliados do governo esperam que a equipe econômica calcule o impacto financeiro da adoção dessas propostas. EXIGÊNCIAS Em nota, a liderança do PSDB na Câmara disse que "é falsa a informação de que o partido exige concessões do governo para votar a PEC da Previdência". "Não há fato novo nas sugestões apresentadas para melhorar o texto. Os pontos destacados pela imprensa foram entregues pela bancada ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e ao relator da PEC, deputado Arthur Maia (PPS-BA), ainda no mês de abril, antes que o episódio JBS paralisasse a agenda legislativa e prejudicasse o andamento da reforma", diz a nota. No comunicado, a liderança tucana afirma que as dificuldades do governo para aprovar a reforma se agravaram com as denúncias da Procuradoria-Geral da República e com a "progressiva falta de coesão da base". "Não é papel da bancada do PSDB mobilizar os aliados do governo", afirma a nota.