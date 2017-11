Disney seleciona atriz chinesa para interpretar Mulan em filme

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz e cantora chinesa Liu Yifei, 30, foi a escolhida para viver a guerreira Mulan em versão com atores reais da animação da Disney de 1998. O estúdio definiu como pré-requisito da escalação uma atriz de origem ou ascendência asiática. Era necessário também falar inglês fluente e ter conhecimento de artes marciais. De acordo com o site "Hollywood Reporter", a Disney teria percorrido cinco continentes e entrevistado mais de mil mulheres. Liu é mais conhecida por papéis em novelas chinesas. Em Hollywood, atuou no filme "O Reino Proibido" (2008), com Jackie Chan e Jet Li, e em "O Imperador" (2014), ao lado de Nicolas Cage e Hayden Christensen. O novo "Mulan" será dirigido pela diretora neozelandesa Niki Caro, de "O Zoológico de Varsóvia" (2017) e "Encantadora de Baleias" (2002), e tem estreia prevista para 2019.