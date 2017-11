Mônica Iozzi volta a ter contas em redes sociais depois de seis meses

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Monica Iozzi, 36, voltou com suas contas no Facebook e no Instagram, que estavam desativadas havia seis meses. Em maio desse ano, a atriz apagou todos os seus perfis nas redes sociais alegando "intolerância com divergências de ideias". O episódio ocorreu pouco antes da atriz ser condenada a pagar R$ 30 mil ao ministro Gilmar Mendes. Na época, a atriz e apresentadora da Globo comentou a decisão judicial do ministro, que concedeu habeas corpus ao médico Roger Abdelmassih, condenado a 278 anos de prisão por crimes sexuais. "Se um ministro do STF faz isso nem sei o que esperar", escreveu ela no Instagram. Noticiando seu retorno às redes, Iozzi fez um post em sua conta verificada do Facebook. "Eu voltei, minha gente! Vamo que vamo!", escreveu ela na legenda de uma imagem com os dizeres: "Entre o que eu penso, o que eu quero dizer, o que digo e o que você ouve, o que você quer ouvir e o que você acha que entendeu, há um abismo", frase do escritor e cineasta Alejandro Jodorowsky. A atriz aproveitou seu retorno para divulgar sua nova conta no Instagram (@senhorita.iozzi), na qual já postou algumas imagens, incluindo a divulgação de uma série que fará na GNT, "Palavras em Série".