Vídeos de Neymar são os mais populares do Instagram no Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Instagram divulgou nesta quarta (29) uma retrospectiva com os destaques de 2017. Vídeos de Neymar ocupam as 10 primeiras posições do ranking de mais populares no Brasil. O primeiro de todos é do craque jogando futebol "de mesa" com os atletas Marcelo, Thiago Silva e Daniel Alves dentro de um vestiário. De acordo com os dados da rede social, três Kardashians (Kim, Kylie e Kendall) estão entre as celebridades mais seguidas. Justin Bieber estreou entre os 10 preferidos dos usuários. Já Selena Gomes se mantém no primeiro posto da categoria, e também lidera com o maior número de fotos populares —cinco ao todo. A cantora Beyoncé, que também está entre as 10 celebridades mais seguidas, lidera a lista de fotos mais populares com o clique em que aparece grávida dos gêmeos, ajoelhada e coberta por um véu. O segundo lugar das fotos mais populares é bem recente e ficou com o futebolista português Cristiano Ronaldo, que posou ao lado do filho mais velho e da namorada com a filha recém-nascida no colo. A retrospectiva ainda lembrou dos bichinhos mais populares da rede social —seis perfis de cachorros aparecem no top 10. O primeiro lugar ficou com o cãozinho americano da raça Lulu da Pomerânia, Jiffpom. Os cães também desbancam os felinos nas hashtags mais populares e aparecem em primeiro lugar como animais mais citados. Gym (academia em inglês), casamento, gratidão, sertanejo e party (festa em inglês) fecham a lista das hashtags mais usadas.