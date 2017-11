Fiat apresenta primeiras imagens do Cronos

Dianteira com detalhes cromados e em preto brilhante e grade e exclusiva (foto: Divulgação)

O próximo lançamento da Fiat, o sedã Cronos, mostra todas suas formas em fotos oficiais. O Fiat Cronos é baseado na nova plataforma MP-S (Modular Platform Sedan), concebida exclusivamente para o modelo e destinada à produção na Argentina.

A plataforma foi desenvolvida para responder às exigências dinâmicas e construtivas de um automóvel três volumes. Equipado com motores 1.3 ou 1.8, o Fiat Cronos une performance com baixo consumo de combustível, além de prazer de dirigir. “Um sedã muito bom de volante” – é o que garantem os engenheiros responsáveis pelo projeto. Suas linhas são fluidas, com proporcionalidade e harmonia entre as diferentes partes da carroceria, indicando beleza e esportividade.

Ao lado de Mobi, Toro e Argo, o Cronos expressa o novo momento da marca Fiat e traz luz e beleza à tradicional racionalidade que caracteriza os sedãs. Com lançamento previsto para o primeiro trimestre de 2018, o Fiat Cronos vem disputar o segundo maior segmento de automóveis do Brasil, que, somente em 2017, deverá absorver cerca de 330 mil veículos. Na Argentina, este segmento representa quase 100 mil carros por ano e é disputado por nada menos que 13 modelos de diferentes marcas.

A chegada do Fiat Cronos vai movimentar os mercados argentino e brasileiro, unindo em um só modelo espaço interno, ótimo porta-malas, beleza e conectividade.