Volare desenvolve motorhome com tração 4x4

O projeto tem como base o modelo V8L 4x4 (foto: Divulgação)

A Volare, em parceria com a Abreu & Abreu Engenharia, desenvolveu um inédito motorhome com tração nas quatro rodas (4X4). O projeto tem como base o modelo V8L 4x4 e oferece mais robustez, versatilidade, melhor aproveitamento do espaço útil, além de permitir a sua utilização em quaisquer locais, sobretudo em trilhas, aventuras e em trajetos off-road. Com powertrain totalmente diferente dos modelos convencionais, que possuem tração somente nas rodas traseiras, o Volare V8L 4x4 Motorhome conta com sistema de transmissão com a opção de utilização 4X2 (somente tração nas rodas traseiras), 4X4 (tração nas rodas dianteiras e traseiras) e 4X4 com reduzida. Também possui ângulos de entrada e saída maiores, estepe no bagageiro traseiro, proteção especial para o cárter do motor e para o tanque de combustível. Equipado com motor Cummins ISF 3.8, com potência de 152 cv e torque de 450 Nm, câmbio automático ZF de quatro marchas e caixa de transferência de dupla velocidade, possui carroceria com saia lateral mais alta, suspensão reforçada, sinalização diferenciada e espelhos que permitem total visualização em torno do veículo, o que proporciona maior facilidade e segurança em manobras e deslocamentos. Toda a estrutura interna do Volare V8L Motorhome foi construída em compensado naval, aço inox e policarbonato. O veículo possui dois quartos, sanitário com box independente, cozinha e sala. Conta com fogão 4 bocas, geladeira biplex, máquina de lavar roupas 3kg, sistema de vídeo Full HD com duas antenas independentes e duas televisões LCD de 24 polegadas. O Volare V8L conta ainda com armários na cozinha e nos quartos, 5 placas fotovoltaicas, totalizando 750W e gerador (silenciado) adicional dando sustentabilidade de geração de energia, com independência total do sistema original do veículo, aquecedor a gás para o chuveiro, dois botijões de gás P13, caixa de 600 litros para água potável e 450 litros para esgoto, sendo 250L para água servida e 200L para esgoto cloacal e sistema de nivelamento semiautomático.