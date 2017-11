Araucária já está iluminada para o Natal

Anjos enfeitam as principais ruas da cidade (foto: Reprodução/PMA)

A iluminação de Natal já toma conta das ruas de Araucária. Com enfeites especiais em comemoração as festas de fim de ano, a cidade vai ficando cada vez mais iluminada. A iluminação especial contempla as principais vias comerciais do município, como definido em reunião com a Associação Comercial de Araucária. As ruas enfeitadas são parte das ações de incentivo ao comércio local e deixam a experiência das compras natalinas ainda mais bonita.

Fazem parte da iluminação especial de Natal 410 anjos do tamanho de uma pessoa adulta, 5 árvores de Natal de 6 metros iluminadas, além de iluminação especial em diversos pontos da cidade como a Casa da Cultura, o Portal Polonês e o pinheiro de aço da Vila Angélica.

A iluminação natalina enfeitará as seguintes ruas: na Rodovia do Xisto, nas duas marginais próximas ao Supermercado Adriane, na Rua Doutor Victor do Amaral, na Praça Vicente Machado, Rua Pres. Carlos Cavalcante, Rua Cel. João Antônio Xavier, Rua São Vicente e Rua Pedro Druszcz, Avenida Archelau de Almeirda Tôrres, e o trecho da Rotatória do CSU até o Trevo da Avenida das Nações. A iluminação vai ficar nas ruas até o dai 6 de janeiro de 2018.

Ao mesmo tempo, a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Araucária (ACIAA) promove a campanha de Natal "Sonho Dourado", que terá sorteio de diversos prêmios, segue até 10 de janeiro de 2018. Entre prêmios estão uma caminhonete, sete carros populares e 8 motocicletas.